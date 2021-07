Attività sportive, altri 780 mila euro dal Comune per il 2021

E’ di 780 mila euro il contributo che l’Amministrazione Comunale ha deciso di destinare allo sport in questa seconda tranche di investimenti per il 2021, dopo il finanziamento di 1 milione e 250 mila euro di dicembre 2020 (erogato tra gennaio e aprile 2021) per sostenere in questo ambito le famiglie in difficoltà, le Associazioni sportive e i gestori di impianti sportivi.

“Ancora una volta – ha sottolineato il sindaco Federico Pizzarotti - c’è stata grande attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale per il mondo dello sport e per la cultura sportiva che rappresenta un fondamentale elemento di crescita, inclusione e socialità per i ragazzi e le loro famiglie. Uno dei settori, insieme a quello culturale, che più ha subito danni durante la pandemia e che è importante sostenere nella ripresa”.

“Questa seconda tranche di pacchetto di aiuti per lo sport – ha spiegato il vice sindaco con delega allo Sport Marco Bosi - comprende una misura ordinaria, che viene confermata anche per il 2021, alla quale si aggiungono due misure straordinarie, due nuovi strumenti di sostegno per i gestori e le associazioni sportive, con le quali nelle prossime settimane condivideremo le più opportune modalità di gestione dei fondi. In totale le due tranche di investimenti consistono quindi in circa 2 milioni di euro: una manovra consistente e significativa di sostegno al mondo dello sport, accolta con grande sensibilità da parte di tutta la Giunta Comunale”.

A pochi mesi di distanza dalla erogazione del primo finanziamento, dopo il più difficile periodo di emergenza sanitaria, questo secondo importante sostegno economico da parte del Comune vuole rispondere tempestivamente ai bisogni che la pandemia ha reso più impellenti offrendo una prospettiva futura, nella consapevolezza di quanto l’attività sportiva sia centrale nell’educazione dei ragazzi, nella loro formazione e nel perseguimento di un corretto stile di vita per il proprio benessere psicofisico.

La riapertura delle strutture dopo il lockdown rappresenta un’occasione importante di ripartenza anche per lo sport inteso come momento di crescita, inclusione e socializzazione. Da qui il rinnovarsi dell’impegno dell’Amministrazione in questo settore.

La seconda tranche di pacchetto di aiuti per lo sport si articola in progettualità efficaci dedicate a famiglie, gestori e Associazioni:

Tutti in Campo: la misura a sostegno delle famiglie a basso reddito alle quali viene erogato un voucher per l’iscrizione all’attività sportiva. Consolidata da anni, è confermato per il 2021 lo stanziamento di 130 mila euro.

Ristori Gestori: è una misura a sostengo dei gestori di impianti sportivi comunali, che negli scorsi mesi hanno avuto maggiori costi di gestione a causa delle sanificazioni necessarie a garantire spazi sicuri. Un nuovo stanziamento con variazione di bilancio per 250 mila euro che andrà in Consiglio Comunale nei prossimi giorni.

Ristori Associazioni Sportive: è una misura a sostegno di tutte le asd del Comune di Parma. Attraverso un bando verrà erogato un contributo a fondo perduto per sostenere l’attività giovanile (6-18 anni) e quella rivolta ai disabili (senza limiti di età). Dopo il bando da 1 milione dei mesi scorsi vengono stanziati con la variazione ulteriori 400 mila euro.