Ruba bottiglie di alcolici al supermercato e aggredisce la vigilanza: 18enne arrestato

Ieri, nel tardo pomeriggio, la pattuglia della sezione Radiomobile della compagnia di Parma è stata inviata dalla centrale operativa al centro commerciale Eurosia: gli addetti alla vigilanza avevano fermato un ragazzo che era uscito dalla barriera delle casse con della merce non pagata. I carabinieri hanno identificato il ragazzo: un 18enne residente in provincia di Piacenza che poco prima aveva tentato di allontanarsi con 5 bottiglie di liquori.

Il giovane è stato visto, con una complice, riempire due zaini con bottiglie di alcolici e, poi, si sono diretti verso l’uscita oltrepassando le casse. La vigilanza ha cercato di fermarli. La ragazza è riuscita a dileguarsi mentre il giovane, inseguito è stato fermato nel cortile della struttura. Per cercare ancora la fuga iniziava una breve colluttazione con gli addetti alla sicurezza che riuscivano a bloccarlo. Condotto in caserma è stato arrestato per tentata rapina e collocato agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. La merce è stata restituita al legittimo proprietario.