Boom di prenotazioni per i nuovi posti disponibili per il vaccino. L'Ausl mette a disposizione altre 1400 dosi

Ritornano a correre le prenotazioni alla vaccinazione, un’altra risposta positiva dei cittadini di Parma e provincia, per la tutela della propria salute e della collettività contro il covid-19.

Sono state subito esaurite, fino al 4 agosto, le nuove disponibilità per la vaccinazione anti-covid, offerte dall’Ausl di Parma negli ultimi giorni: si tratta di 980 dosi, che consentiranno in tutti i centri vaccinali della provincia un’ulteriore accelerazione dell’immunizzazione, unico mezzo sicuro ed efficace per uscire tutti insieme dalla pandemia.

Un segnale incoraggiante, anche perché la maggior parte delle prenotazioni per le date di fine luglio ed inizio agosto sono state effettuate dai più giovani, la fascia 12-29 anni, spinti con ogni probabilità dalle novità in arrivo per il Green pass. Al momento, la percentuale di adesione alla campagna di questa fascia d’età (tra vaccinati e prenotati) si attesta oltre il 55%, con una diminuzione nella sottocategoria 12-15 anni, per la quale l’adesione è intorno al 30%. E’ quindi molto importante che la percentuale di immunizzati aumenti anche tra gli under 30.

NUOVE DATE A FINE LUGLIO

Per sostenere questo trend di adesioni alla vaccinazione, sono state potenziate le disponibilità di appuntamenti già dai prossimi giorni, per un totale di ulteriori 1.140 posti entro la fine di luglio.

Questo il calendario: martedì 27 luglio al Pala Ponti di Moletolo e al centro vaccinale di Vaio sono a disposizione 480 posti (240 per ciascuna sede), il 28 luglio sono stati messi a disposizione 120 posti alla Casa della Salute di Langhirano e il 30 luglio al centro vaccinale dell’Ospedale Maggiore di Parma con 240 posti disponibili, mentre nello stesso giorno altre 120 dosi saranno a disposizione al Pala Ponti. Sabato 31 luglio, alla Sede Avis di Borgotaro, sarà possibile prenotare fino a 180 vaccinazioni. A queste nuove disponibilità si aggiungono quelle del mese di agosto, sempre per i cittadini dai 12 anni in su. Sarà ancora possibile, infatti, ottenere l’immunizzazione al centro vaccinale di via Mantova 68 a Parma (hub vaccinale dell’Unione Parmense degli Industriali, che dal mese di agosto verrà gestito dall’Azienda Usl con suo personale sanitario) il 2, 3, 4, 10 e 11 agosto. Sempre nei primi giorni di agosto, saranno organizzate nuove sedute vaccinali anche a Vaio nei giorni 2, 6 e 7 del mese.

COME FARE PER PRENOTARE

Per fissare l’appuntamento è necessario: chiamare il numero verde 800.60.80.62 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13):rivolgersi agli sportelli unici CUP dell’AUSL o alle farmacie che effettuano prenotazioni Cup; on line, tramite CUPWEB. Quest’ultima modalità non è utilizzabile per prenotare la vaccinazione con il farmaco Janssen (Johnson&Johnson).