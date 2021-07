Effetto Green Pass, 80mila prenotazioni in 4 giorni in Emilia. 6.875 a Parma: L'Ausl mette a disposizione altre 1400 dosi

Impennata nelle prenotazioni per il vaccino anti-Covid in tutta l’Emilia-Romagna. Dopo le notizie prima sul possibile utilizzo e poi sulla decisione ieri da parte del Governo di introdurre il Green pass – a partire dal 6 agosto – per lo svolgimento di molte attività, dall’accesso a musei e mostre alla presenza a eventi sportivi fino alla consumazione nei bar e ristoranti al chiuso.

In poco più di quattro giorni, da lunedì scorso alla mattina di oggi, infatti, sono state oltre 77mila le nuove prenotazioni ricevute dalle Aziende sanitarie: 5.873 nel territorio della Asl di Piacenza, 6.875 a Parma, 6.537 a Reggio Emilia, 9.608 a Modena, 17.583 a Bologna, 1.753 a Imola, 3.746 a Ferrara e 25.969 nei territori di competenza dell’Asl Romagna.

Un totale quindi di 77.944 prenotazioni in poco più di quattro giorni: di queste, in particolare, 14.499 sono arrivate dalla fascia di età 12-19 e 4.745 dai 60-69enni, due fasce di età per cui le Asl hanno lanciato o stanno per lanciare iniziative ad hoc, come la vaccinazione sui camper nei mercati o in spiaggia.

“Qualunque sia il motivo, per noi ogni prenotazione in più è una buona notizia- afferma l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini-. Sicuramente ha influito la notizia del Green pass e delle limitazioni che saranno imposte a chi non lo ha a disposizione, ma io voglio credere ci sia stata anche una risposta di responsabilità da parte di tanti emiliano-romagnoli- continua l’assessore- che in questi ultimi giorni hanno visto purtroppo aumentare i contagi. E non bisogna sottovalutare le campagne di sensibilizzazione delle aziende sanitarie”.

“Il nostro sistema vaccinale è rodato ed è assolutamente in grado di gestire questa quantità di richieste nei tempi opportuni, - conclude Donini- dopo aver superato i 2 milioni di immunizzati proseguiamo verso il nostro unico obiettivo che è il raggiungimento della protezione di comunità che si raggiunge con la soglia del 70% di vaccinati”.

Per fare un esempio della significatività degli aumenti delle prenotazioni, a cui oltre all’annuncio del Green pass concorrono anche le campagne di sensibilizzazione delle aziende, a Modena e provincia le prenotazioni nel periodo dal 12 al 15 luglio erano state 5.656 mentre negli stessi giorni della settimana successiva, quindi dal 19 al 22, sono arrivate 9.608 richieste: un aumento del 69,9%.

A rendere evidente l’effetto Green pass, un dato che arriva dalla Asl Romagna: nelle prime ore di venerdì 16 luglio le prenotazioni erano state circa 1.600, da mezzanotte alle 3 di oggi, venerdì 23 luglio, il numero è più che triplicato, arrivando a 5.057.

Dall'Ausl altre 1.400 dosi

Ritornano a correre le prenotazioni alla vaccinazione, un’altra risposta positiva dei cittadini di Parma e provincia, per la tutela della propria salute e della collettività contro il covid-19.

Sono state subito esaurite, fino al 4 agosto, le nuove disponibilità per la vaccinazione anti-covid, offerte dall’Ausl di Parma negli ultimi giorni: si tratta di 980 dosi, che consentiranno in tutti i centri vaccinali della provincia un’ulteriore accelerazione dell’immunizzazione, unico mezzo sicuro ed efficace per uscire tutti insieme dalla pandemia.

Un segnale incoraggiante, anche perché la maggior parte delle prenotazioni per le date di fine luglio ed inizio agosto sono state effettuate dai più giovani, la fascia 12-29 anni, spinti con ogni probabilità dalle novità in arrivo per il Green pass. Al momento, la percentuale di adesione alla campagna di questa fascia d’età (tra vaccinati e prenotati) si attesta oltre il 55%, con una diminuzione nella sottocategoria 12-15 anni, per la quale l’adesione è intorno al 30%. E’ quindi molto importante che la percentuale di immunizzati aumenti anche tra gli under 30.



NUOVE DATE A FINE LUGLIO

Per sostenere questo trend di adesioni alla vaccinazione, sono state potenziate le disponibilità di appuntamenti già dai prossimi giorni, per un totale di ulteriori 1.140 posti entro la fine di luglio.

Questo il calendario: martedì 27 luglio al Pala Ponti di Moletolo e al centro vaccinale di Vaio sono a disposizione 480 posti (240 per ciascuna sede), il 28 luglio sono stati messi a disposizione 120 posti alla Casa della Salute di Langhirano e il 30 luglio al centro vaccinale dell’Ospedale Maggiore di Parma con 240 posti disponibili, mentre nello stesso giorno altre 120 dosi saranno a disposizione al Pala Ponti. Sabato 31 luglio, alla Sede Avis di Borgotaro, sarà possibile prenotare fino a 180 vaccinazioni. A queste nuove disponibilità si aggiungono quelle del mese di agosto, sempre per i cittadini dai 12 anni in su. Sarà ancora possibile, infatti, ottenere l’immunizzazione al centro vaccinale di via Mantova 68 a Parma (hub vaccinale dell’Unione Parmense degli Industriali, che dal mese di agosto verrà gestito dall’Azienda Usl con suo personale sanitario) il 2, 3, 4, 10 e 11 agosto. Sempre nei primi giorni di agosto, saranno organizzate nuove sedute vaccinali anche a Vaio nei giorni 2, 6 e 7 del mese.

COME FARE PER PRENOTARE

Per fissare l’appuntamento è necessario: chiamare il numero verde 800.60.80.62 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13):rivolgersi agli sportelli unici CUP dell’AUSL o alle farmacie che effettuano prenotazioni Cup; on line, tramite CUPWEB. Quest’ultima modalità non è utilizzabile per prenotare la vaccinazione con il farmaco Janssen (Johnson&Johnson).