È scivolata nel fosso mentre era in sella alla sua moto. Per fortuna la ragazza vittima di un incidente ieri sera nei pressi di San Prospero in via Quingenti, è stata soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso con ferite lievi. Oltre all'arrivo di un'ambulanza, La giovane motociclista ha potuto contare sul soccorso dei vigili del fuoco e di alcuni passanti.