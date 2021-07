Lavagetto: "Gravissima la situazione in cui versa il canile"

La situazione del canile municipale dopo l'addio dell'ultimo veterinario è al collasso. "Risulta che numerosi siano i casi di animali che, data la situazione, non vengono assistiti con le cure dovute e che i problemi a questo punto stiano diventando incontrollabili, anche perché di fatto, scaricati tutti sul gestore che non ha ovviamente la competenza professionale per le cure e le diagnosi", denuncia il capogruppo Pd, Lorenzo Lavagetto, durante il consiglio comunale in corso, nella parte di discussione riservata alle comunicazioni. "La situazione, indipendentemente dalla retorica della politica, è gravissima ed è frutto di una gestione politica negativa di cui occorre prendere atto immediatamente".

