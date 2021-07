Auto non si ferma all'alt: bloccato uno dei due passeggeri in fuga a piedi. A bordo arnesi da scasso

Ieri pomeriggio nel quartiere San Leonardo un’auto non si è fermata all’alt a un posto di controllo delle Volanti della polizia . Gli agentisi sono immediatamente messi all’inseguimento della macchina, rintracciandola poco distante e notando che i due passeggeri stavano scappando a piedi.

Dopo aver inseguito i due, i poliziotti sono riusciti a bloccarne uno e a identificarlocome un cittadino albanese 24enne incensurato. Dalla consultazione delle Banche dati è emerso che l’uomo è sprovvisto di permesso di soggiorno, ed è stato così accompagnato in ufficio per gli accertamenti di rito e per il fotosegnalamento.

A seguito del controllo effettuato a bordo del veicolo, con assicurazione scaduta, gli Agenti hanno rinvenuto oggetti idonei allo scasso, fra cui uno spadino per aprire porte efinestrini delle auto.

L’uomo è stato indagato a piede libero per resistenza e possesso di oggetti atti ad offendere ed inoltre sanzionato per le infrazioni al codice della strada. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e affidato a una depositeria.