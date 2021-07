Cittadella, avanti tutta con il trasloco dei campi da basket e dei giochi bimbi. E con le proteste

La Cittadella si prepara a cambiare volto, con lo spostamento dei campi da basket e dell'area dei giochi bimbi non a pagamento. La conferma, dopo mesi di discussioni sul restyling del parco, è arrivata da Michele Alinovi, assessore all'Urbanistica e ai Lavori pubblici, durante la discussione in consiglio comunale sulla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e sull'assestamento di bilancio. Uno stralcio del progetto della Cittadella passa da 800 a 950mila euro e i 150mila euro in più «serviranno per realizzare i nuovi campi da basket vicino all'ingresso di via Italo Pizzi e per realizzare la nuova area bimbi e giostre a pagamento nell'area verde tra l'ex ostello e l'ingresso di via Pizzi».

Contro il trasloco è intervenuta la consigliera Daria Jacopozzi: «Spostare i giochi bimbi creerà un vulnus alla socialità. Manteniamoli vicino all'ingresso monumentale». Intanto, prosegue la progettazione per migliorare l'illuminazione nell'anello basso del parco. La spesa prevista è di 500mila euro.

La carrellata di interventi presentata da Alinovi comprende anche «lavori di manutenzione straordinaria nell'area stazione per 250mila euro», da cui però è esclusa «la riqualificazione dell'area a Nord» della ferrovia. Altri 250mila euro serviranno per il «restauro degli affreschi della Camera di San Paolo», mentre ad agosto Parma, insieme ai Comuni di Fontevivo e Noceto, con il contributo della Regione, darà il via ai lavori lungo il ponte sul Taro. Costo previsto: tre milioni di euro.

P.Dall.