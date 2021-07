Grandinata anche in città. Continua l'allerta meteo

E dopo i danni nella Bassa Ovest, la grandine è arrivata anche in città. Fortunatamente i chicchi, mescolati a goccioloni di pioggia, non hanno raggiunto nemmeno lontanamente le dimensione di quelli che ieri hanno fatto strage di parabrezza in A1 e di tavoli, strutture e tendoni nel resto del territorio.

Fino alla mezzanotte resta valida l'allerta gialla diramata dall'Arpae per temporali, vento forte e grandinate.

Foto d'archivio