Eletta miss Mamma italiana gold 2021

Canosa di Puglia. Nella splendida cornice della Sala Ricevimenti “lo Smeraldo” a Canosa di Puglia, con il Patrocinio del Comune di Canosa di Puglia, si è svolta (domenica 25 luglio), la 28° Finale Nazionale di “Miss Mamma Italiana GOLD 2021”.

“Miss Mamma Italiana” è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia, con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, una produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti.

Il concorso è riservato a tutte le mamme italiane ed è suddiviso in tre categorie: fascia di età 25/45 anni (le cui Fasi Finali si è svolgeranno dal 9 al 12 settembre a Bellaria - Riviera Romagnola), la fascia “Gold”, per le mamme aventi un’età tra i 46 ed i 55 anni e la fascia “Evergreen”, per le mamme con più di 56 anni.

Il concorso, giunto quest’anno alla sua 28° edizione non vuole premiare solo la bellezza ma intende valorizzare il ruolo della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.

“Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Le mamme finaliste, provenienti da diverse regioni italiane, hanno sfilato prima in abito elegante, poi in costume da bagno “Sunny Beach” il costume di “Miss Mamma Italiana”, tutte hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative o sportive.

La giuria ha proclamato vincitrice, con la fascia, la corona ed il trofeo di “Miss Mamma Italiana GOLD 2021” Barbara Pellizzari, 52 anni, broker di assicurazione, di Dueville (Vicenza), sposata da 27 anni con Arturo e mamma di Nicole e Lorenzo, di 19 e 12 anni.

“Miss Mamma Italiana GOLD 2021” è una bellissima donna con lunghi capelli castani e occhi marroni, dolce, solare e simpatica con la passione per il ballo, disciplina che pratica fin da piccolissima e che condivide con la figlia Nicole.

Altre fasce sono state assegnate dalla giuria:

“Miss Mamma Italiana GOLD DAMIGELLA D’ONORE” GIOVANNA DI BARI, 50 anni, casalinga, di Terlizzi (Bari), mamma di Francesco di 27 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD FASHION” PAOLA GERMANÀ, 47 anni, estetista, di Grugliasco (Torino), mamma di Alessia e Francesco, di 18 e 6 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD SOLARE” VALERIA FONTANA, 49 anni, titolare di un centro danza e fitness, di Caldogno (Vicenza), mamma di Leonardo e Beatrice, di 17 e 14 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD RADIOSA” SOLIDEA BRAMANTE, 49 anni, assistente di cura, di Tronzano Lago Maggiore (Varese), mamma di Melissa, Bruno ed Angelica, di 21, 15 ed 11 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD SORRISO” ISABELLA CELLAMARE, 49 anni, decoratrice, di Trani, mamma di Mauro e Francesco, di 24 e 17 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD ELEGANZA” ARIANNA MACCIONI, 50 anni, agente immobiliare, di Agugliano (Ancona), mamma di Christian e Lucrezia, di 24 e 18 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD DOLCEZZA” CATIA CALLEGARO, 52 anni, casalinga, di Campolongo Maggiore (Venezia), mamma di Lisa e Daniel, di 25 e 23 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD SPRINT” VERONICA BORGHETTI, 46 anni, promoter, di Bitonto (Bari), mamma di Marica e Rebecca, di 18 e 14 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD ROMANTICA” BARBARA PETRELLA, 49 anni, impiegata, di Parma, mamma di Martina di 21 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD IN GAMBE” ORNELLA FANELLI, 47 anni, casalinga, di Pulsano (Taranto), mamma di Angelo di 16 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD GLAMOUR” ANNALISA CARAFA, 47 anni, impiegata amministrativa, di Taranto, mamma di Alessio, Alberto ed Andrea, di 24, 16 e 14 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD SPONSOR TOP” CARMELA VIGLIOTTI, 53 anni, casalinga, di Imola, mamma di Donato, Vincenzo e Giuseppe, di 22, 20 e 12 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD SPONSOR TOP” CHIARA DI DONATO, 48 anni, casalinga, di Firenze, mamma di Alessio ed Alberto, di 14 e 10 anni.

Nel corso della serata, sono stati assegnati anche due “premi speciali” a:

MICHELINA VISCOMI, 49 anni, cameriera, di Fonte Nuova (Roma), mamma di Tiziana, Aurora, Ambra, Daniele e Giada, di 24, 20, 17, 10 ed 8 anni;

GIUSY BELMONTE 52 anni, barista, di Montechiarugolo (Parma), mamma di Pamela ed Alessio, di 27 e 22 anni.

Barbara Pellizzari e le altre mamme vincitrici di questa edizione saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana GOLD 2022”, giunto quest’anno alla sua 19° edizione.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Lucia Dipaola.

Già dal prossimo mese, la Te.Ma Spettacoli, tornerà “in pista” con le nuove selezioni per l’edizione 2022. Le iscrizioni al Concorso sono gratuite, maggiori informazioni si possono ottenere contattando la segreteria di “Miss Mamma Italiana” al numero 0541 344300 o consultando il sito www.missmammaitaliana.it