Schianto tra scooter in via D'Azeglio: due giovani all'ospedale. Motociclista ferito dopo scontro con furgone in via Trento

Due incidenti e tre feriti in poche ore in città. Grande paura per uno scontro tra due scooter in via Massimo D'Aazeglio alle 3 di notte. In sella c'erano, rispettivamente, una 23enne e un 30enne residenti in città. Per entrambi ferite di media gravità e il trasporto al Maggiore. Sul posto i carabinieri, a cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica dello schianto.

Il secondo contro alle 7.40 in via Trento all'angolo con via Pasubio. Qui sono stati coinvolti una moto e un furgone, con il motociclista a terra. Anche per lui traumi di media gravità e il trasporto all'ospedale.