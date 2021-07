L'AUSL apre ulteriori 4.800 posti ad agosto per la somministrazione della prima dose

La circolazione della variante Delta, l’effetto green pass o semplicemente la voglia di uscire tutti insieme da questa pandemia hanno dato una nuova spinta alla campagna vaccinale in corso contro il coronavirus.

E l’AUSL non si fa attendere. Alla richiesta dei cittadini di Parma e provincia risponde con nuovi posti disponibili: 4.800 gli ulteriori appuntamenti che possono essere fissati già nel mese di agosto per la somministrazione della prima dose.

“L’aumento delle richieste registrato in questi giorni – afferma Anna Maria Petrini, Commissaria straordinaria dell’AUSL di Parma – è il segnale che siamo sulla buona strada. Auspico che l’adesione alla campagna vaccinale continui con questi ritmi. L’Azienda USL – conclude la Commissaria – è pronta a rispondere a tutti coloro che vogliono vaccinarsi, anche con nuove aperture”.

Ecco il calendario con le nuove disponibilità:

Il 16, 18, 21, 23, 24, 29, 30 agosto, l’1 e il 10 settembre al centro vaccinale di via Mantova 68 a Parma (hub vaccinale dell’Unione Parmense degli Industriali che dal mese di agosto verrà gestito dall’Azienda Usl con suo personale sanitario) con complessivi 3.600 posti; il 20 e il 23 agosto al centro vaccinale di Borgotaro alla sede dell’AVIS, con 360 posti; il 21 agosto e il 15 settembre sono 480 i nuovi posti disponibili al centro vaccinale di Vaio; mentre il 10 settembre alla Casa della Salute di Langhirano i posti sono 360.

ANCORA DISPONIBILI ALTRI POSTI

Oltre a questa nuova offerta, dopo le aperture dei giorni scorsi, ci sono ancora oltre 9.400 posti liberi nei centri vaccinali di Parma e provincia, dove, tra fine luglio e primi giorni di settembre si possono prenotare gli appuntamenti.

LE DATE PER GLI OVER 60ENNI CON IL J&J

Sono circa 1.400 i vaccini monodose Janssen (Johnson&Johnson) ancora disponibili in queste date: il 31 luglio, al Pala Ponti di Moletolo; il 9 e 21 agosto al centro vaccinale di via Mantova; il 4 e 19 agosto al centro di Vaio; il 5 agosto alla Casa della Salute di Langhirano.

COME FARE PER PRENOTARE

Per fissare l’appuntamento è necessario: chiamare il numero verde 800.60.80.62 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13):rivolgersi agli sportelli unici CUP dell’AUSL o alle farmacie che effettuano prenotazioni Cup; on line, tramite CUPWEB. Quest’ultima modalità non è utilizzabile per prenotare la vaccinazione con il farmaco Janssen (Johnson&Johnson).