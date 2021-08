Parmensi nei guai, due a Cattolica e un giovane fidentino a Riccione

Sorpresi mentre spacciano cocaina finiscono in manette: è accaduto a Cattolica la scorsa serata. Si tratta di un cittadino tunisino e di una italiana, entrambi residenti a Parma. I carabinieri non hanno esitato a bloccare uno di loro mentre cedeva una dose di cocaina a un turista. La successiva perquisizione effettuata nella camera d’albergo occupata dalla coppia ha di rinvenire altri 10 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e una considerevole somma in denaro contante.



Ultima notte della Settimana Rosa ricca di interventi per i carabinieri della Compagnia di Riccione, sul campo con circa 50 militari. Un minorenne di Fidenza è stato fermato per furto: aveva strappato una collanina dal collo di un giovane turista. Il minore è stato denunciato a piede libero alla competente A. G. minorile di Bologna.