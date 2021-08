Stazione, quando il pericolo uno se lo va a cercare

David Vezzali

Tutto è bene quel che finisce bene, si usa dire. Però non conviene attraversare i binari della stazione quando sta arrivando a tutta velocità un treno merci, che non si ferma e tira diritto. Anzi, come tutti sanno, è vietato e non solo se sta arrivando un treno. La foto è di poche ore fa: per di più c’era il segnale verde anche sul terzo binario per l’imminente passaggio di un altro treno merci.

Tutto, appunto, è finito bene. Nessuno si è fatto male. Ma ricordiamo che per arrivare ai binari si usano i sottopassaggi, le scale, gli ascensori e non… i binari