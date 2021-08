Coronavirus e vaccini: al via l'offerta "Last minute"

Lunedì 9 agosto prende il via l’offerta quotidiana “Last minute”, la nuova modalità di adesione alla campagna vaccinale contro il coronavirus che l’AUSL mette a disposizione dei cittadini per ottenere la somministrazione della prima dose entro 24 ore dalla richiesta.

COME FARE

Per candidarsi, è sufficiente registrarsi dalle 19 alle 23.59 al link attivo nel sito www.ausl.pr.it, in home page, cliccando su “Vaccinazione anti-covid 19 tutte le informazioni utili”, poi su “Last minute”. Occorre compilare tutti i campi richiesti: nome, cognome, codice fiscale, e-mail, numero di cellulare. Le registrazioni devono essere fatte esclusivamente dalle 19 alle 23.59: le candidature presentate in orari differenti non sono prese in esame. E’ garantito l’appuntamento entro le 24 ore successive alla registrazione fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo l’ordine di arrivo delle candidature.

L’APPUNTAMENTO

In base ai posti messi a disposizione quotidianamente, dalle 10 alle 12 del giorno successivo alla registrazione, i candidati sono contattati telefonicamente o tramite sms con la proposta di appuntamento, che sarà per il giorno stesso, dalle 12 alle 14 o dalle 17 alle 19 nella sede vaccinale di via Mantova n. 68 a Parma. E’ possibile anche essere contattati dalle 18 alle 19.30 e invitati a raggiungere entro 30 minuti dalla telefonata il centro vaccinale, qualora restassero dosi disponibili a fine giornata a causa di appuntamenti non disdetti. Se entro le 19.30 del giorno successivo alla registrazione, non si viene chiamati o non si ricevono sms, è necessario presentare di nuovo la candidatura.

CHI PUO’ CANDIDARSI

Possono usufruire dell’offerta “Last minute” i cittadini che devono iniziare il ciclo vaccinale e coloro che hanno già fissato l’appuntamento per la somministrazione della prima dose.