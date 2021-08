Fognano, postino all'ospedale dopo essersi scontrato con un camion

Un postino è finito in ospedale a Parma, dopo essersi scontrato con un camion con il suo furgone, nel giro quotidiano di consegne. Le sue condizioni non sono gravi. L’incidente sul lavoro, in zona Fognano, è stato segnalato dalla Slc-Cgil.

Il sindacato si è attivato con i propri rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) chiedendo «immediatamente un incontro all’azienda (Poste Italiane, ndr) per chiarimenti sulle dinamiche dell’incidente e per verificare lo stato di salute effettivo del dipendente».