Dopo una notte in hotel fanno colazione. Ma sul tavolo dimenticano la droga: denunciati due giovani

Nella tarda mattinata di ieri la Centrale Operativa ha ricevuto una telefonata dalla direttrice di un albergo di Monticelli che diceva di aver trovato della droga all’interno dell’edificio: un addetto al servizio di sala mentre puliva il tavolo della colazione trovava appoggiato un involucro con della droga. Due clienti dopo aver trascorso lì la notte avevano fatto la colazione e saldato il conto, andandosene via ma dimenticando l’involucro sul tavolo contenente circa 50 grammi di hashish. Dagli accertamenti è emerso che si tratta di una coppia: un 29enne ed una 25enne di origine marocchina residenti fuori provincia. Mentre i carabinieri erano impegnati nell’identificare i soggetti e verificare se all’interno della stanza vi potesse essere altro stupefacente il barista si accorgeva che i due erano tornati per riprendere la droga. I militari li hanno subito fermati sottoponendoli ad un veloce controllo con il fondato sospetto che potessero detenere altro stupefacente. Nella disponibilità del 29enne sono stati rinvenuti ulteriore grammi di hashish. La perquisizione veniva estesa anche all’abitazione in provincia di Reggio Emilia dove sono state sequestrate numerose tessere telefoniche ed un apparecchio elettronico per la ricerca di microspie. Accompagnati in caserma al termine della compilazione degli atti sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA carabinieri