Due furti al supermercato: un arresto e una denuncia

Ieri i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Parma in due diversi interventi hanno effettuato un arresto per rapina e resistenza a pubblico ufficiale ed una denuncia per furto.

Il primo intervento risale alla mattina, quando, la centrale operativa ha ricevuto una richiesta di aiuto dal responsabile del supermercato “LIDL” di via Fleming: dopo un furto, una persona stava cercando di allontanarsi a piedi. Giunti sul posto, i militari hanno individuato il responsabile del furto, con uno zaino in spalla, non lontano dal supermercato. Alla vista dei carabinieri ha cercato di dileguarsi, ma è stato raggiunto e fermato. L’uomo, identificato in un 34enne italiano, residente a Parma ma di fatto senza fissa dimora, ha tentato più volte di divincolarsi per scappare. Alla richiesta di mostrare il contenuto dello zaino è diventato ancora più aggressivo. Per scoraggiare la pattuglia a proseguire nell'ispezione, ha detto di essere un tossicodipendente specificando che lo zaino conteneva siringhe e fazzoletti sporchi di sangue. E continuava a cercare la fuga anche in modo violento. Durante uno di questi tentativi il 34enne è caduto a terra insieme al comandante della pattuglia che per impedire ulteriori pericoli per l’incolumità dei presenti è stato costretto a mettere le manette al'uomo. Nello zaino sono stati trovati diversi prodotti presi nell’esercizio commerciale per un valore di oltre 100 euro. Fatto salire a bordo dell’autovettura, per essere condotto in caserma, il 34enne continuava a manifestare un atteggiamento minaccioso verso i militari ed i responsabili del market. Al termine delle formalità di rito è stato tratto in arresto per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Processato per direttissima è stato condannato ad oltre un anno e mezzo di reclusione presso il carcere di Via Burla.

Il secondo intervento è stato effettuato, in tarda serata, sempre dai militari della Sezione Radiomobile dopo la richiesta dal responsabile del supermercato “Esselunga”, dopo che una persona era stata fermata con della merce non pagata. I militari, giunti sul posto, hanno preso in consegna l’uomo, identificato in un 27enne romeno in Italia senza fissa dimora e gravato da precedenti di polizia. Lo stesso al termine delle formalità di rito è stato denunciato per furto in quanto trovato in possesso di profumi, per un valore di oltre 200 euro.