Traffico intenso, code nel tratto parmigiano dell'A1 e nell'innesto Autocisa-A12

Oltre 4 italiani adulti su 10 (41%) quest’anno hanno scelto il mese di agosto per andare in vacanza. E' quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè in occasione del primo fine settimana di grande esodo di agosto in cui si prevedono i maggiori volumi di traffico dell’estate, con una previsione di massima criticità da bollino nero e rosso secondo il Piano dei servizi per l’esodo estivo 2021 di Viabilità Italia. Oggi, primo weekend di agosto, bollino nero sulle strade d'Italia. Code a tratti tra il bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa - Campegine in direzione Bologna e code nell'innesto tra Autocisa e A12.

