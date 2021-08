Trovato ieri sera cadavere in un cantiere. Indaga la Mobile

Macabro ritrovamento su cui sta indagando la polizia di Stato, nel tardo pomeriggio di ieri in un cantiere di via Bach, a poca distanza da via Budellungo.

L'allarme è arrivato in serata. All'interno del cantiere c'era il cadavere di un uomo.

Da una prima ricostruzione si tratterebbe di un quarantenne che abita a poca distanza dal luogo in cui è stato ritrovato il suo corpo senza vita. A scoprirlo sarebbe stata una persona della zona che stava facendo una passeggiata.

Subito sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 e, insieme al personale sanitario, anche la Squadra Volanti della questura.

Inoltre, si sono immediatamente recati nel cantiere, dove si sta costruendo un condominio, anche gli investigatori della Squadra Mobile e gli uomini della polizia scientifica che hanno lavorato fino a tardi per ricostruire quanto accaduto. Al momento non si esclude alcuna pista.

Nel frattempo, in via Bach si sono radunate diverse persone che vivono nella zona, alcune delle quali conoscevano bene l'uomo che ha perso la vita.