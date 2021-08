Tangenziale, auto divorata dalle fiamme

Auto in fiamme in tangenziale. L'incendio è avvenuto nel tratto compreso tra via Venezia e via Mantova in direzione via Emilia Est. A bordo padre e figlio residenti in provincia, fortunatamente illesi. A un certo punto, infatti, per un corto circuito o un guasto meccanico, l'interno dell'auto è stato invaso dal fumo. I due sono scesi subito e, mentre l'auto veniva avvolta dalla fiamme, hanno dato l'allarme. sul posto sono arrivati subito i vigli del fuoco, una pattuglia delle Volanti e una della Guardia di finanza. Per permettere i lavori di spegnimento, il tratto è stato chiuso e il traffico è stato deviato.