"Piano Scuole Estate", i segreti dei carabinieri svelati ai bambini

Quest’estate nell'ambito del "Piano Scuole Estate", a cui l'Arma dei Carabinieri partecipa a seguito del protocollo d'intesa siglato con il MIUR (2019-2021), i militari delle Compagnie che dipendono dal Comando Provinciale di Parma hanno incontrato i “piccoli” discenti.

Il 7 agosto, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fidenza, hanno fatto visita ad oltre 150 bambini, di età compresa tra i 3 ed i 12 anni, che frequentano i centri estivi organizzati nel comune di Fidenza. L'evento è stato accolto con evidente partecipazione ed entusiasmo sia dagli educatori che dai bambini, i quali hanno vissuto con gioia e curiosità la visita dei Carabinieri.

Nell'occasione i bambini hanno potuto esplorare l'autoradio Alfa Romeo Giulietta in dotazione al nucleo radiomobile. Anche i Carabinieri della Compagnia di Borgo Val taro, i giorni passati, hanno fatto visita ai oltre 40 ragazzi dei centri estivi. L’incontro è diventato un vero e proprio “interrogatorio” ai Carabinieri con decine di domande (come si diventa carabiniere, cosa si deve fare se un ladro entra in casa, chi deve mettere la cintura di sicurezza in macchina, che cosa è la droga, come si riconosce un vero carabiniere) dai ragazzi curiosi ed ingenui come solo a quest’età si è. I Carabinieri hanno risposto fornendo molti consigli sia ai i bambini ma anche per i genitori. Hanno destato curiosità anche gli equipaggiamenti e le autovetture dei militari che hanno fatto provare, per la gioia di tutti i bambini. L’Arma dei Carabinieri in questi incontri estivi vuole continuare, così come fatto nel corso dell’anno scolastico, ad approfondire, anche in un contesto di svago quali i centri estivi, argomenti inerenti alla legalità.