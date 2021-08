Ha il divieto di accesso alla stazione, ma di notte ci bivacca con gli amici: denunciato

Nel corso dei consueti controlli, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente, è stata inviata in viale Rastelli. in un cantiere edile del comune a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria dove era stata segnalata la presenza di 4 individui che sembrava stessero consumando sostanza stupefacente.

La pattuglia, ha identificato i giovani, ma ha appurato che stavano fumando delle sigarette confezionate artigianalmente, contenenti tabacco e non droga. Dal controllo è emerso però che uno del gruppo, un 31enne di origine marocchina residente a Parma, risulta gravato da un provvedimento di divieto di accesso alla struttura ferroviaria di Parma e delle relative pertinenze per 12 mesi. Il provvedimento era stato preso in quanto l'uomo in diverse occasioni ha creato notevole disagio agli utenti della ferrovia, ostacolandone il libero accesso e costringendoli a transitare altrove, limitando di fatto la fruizione della struttura. Accompagnato in caserma è stato denunciato per inottemperanza al provvedimento di divieto di accesso in specifiche aree urbane.