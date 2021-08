41enne parmigiana cerca di rubare alcolici all'Interspar, denunciata

Ieri pomeriggio alle 15 circa, gli agenti della Questura di Parma hanno proceduto nei confronti di una donna residente in Provincia di Parma per il reato di tentato furto aggravato.

In particolare, l’autrice del reato, già nota agli uffici di polizia per avere precedenti per reati contro il patrimonio, ha tentato di rubare alcune bottiglie di superalcolici all’interno dell’Interspar di via Tebaldi.

Nel dettaglio il direttore del supermercato, durante un giro ispettivo all’interno dell’esercizio commerciale, ha notato una donna che, nella corsia riservata ai liquori superalcolici, ha prelevato alcune bottiglie dallo scaffale per poi introdurle all'interno della propria borsa personale. A quel punto la donna, dopo aver raggiunto le casse, ha oltrepassato le barriere antitaccheggio senza pagare la merce. Il personale del supermercato ha quindi bloccato la donna richiedendo l’intervento delle Volanti. Giunti all’interno del supermercato gli Agenti della Polizia di Stato hanno identificato la 41enne parmigiana che ha spontaneamente consegnato 3 bottiglie di super alcolici, per un valore complessivo di circa 50 euro.

Così, ultimati gli atti di rito, la donna è stata denunciata all’autorità giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato.