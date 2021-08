Cittadella, il chiosco rimane al suo posto. Bosi: «Non è incompatibile con l'ostello»

Lo storico chiosco della Cittadella rimarrà al suo posto. A stabilirlo è una determina dirigenziale del Comune, che mette fine a un'annosa questione che si trascina dal 2017.

La cronistoria

A fine 2016 era stato indetto un bando per le concessioni in scadenza, relative ai chioschi e alle edicole del Comune. Il gestore del chiosco aveva partecipato regolarmente e si era aggiudicato la concessione dell'area ristoro nel parco della Cittadella, proseguendo quindi la propria attività, senza però riuscire a firmare il relativo contratto con il Comune.

Nel frattempo, una volta ultimata la riqualificazione dell'ex ostello, l'Amministrazione comunale aveva approvato il progetto «La Cittadella dei ragazzi», affidando il nuovo spazio ricreativo (comprendente anche la caffetteria e il bar) alla cooperativa sociale Emc2 onlus.

L'esclusività da garantire

Il progetto in questione prevedeva, tra l'altro, «la conduzione in via esclusiva di una caffetteria-bar pensata a servizio non solo dei futuri utilizzatori dell'ex ostello - si legge nella determina - ma anche dei frequentatori del parco».

In attesa di definire la compatibilità fra i due bar, il Comune aveva optato per una proroga transitoria al chiosco. Il servizio «si pone in contrasto con le attività previste all'interno dell'ex ostello - si precisa quindi nella determina - ma è comunque apprezzato da parte dei visitatori del parco e contribuire a qualificare e presidiare la zona in cui è insediato».

L'atto risolutivo

La cooperativa sociale Emc2 onlus ha depositato un atto in cui comunica «il proprio nulla osta al mantenimento dell'attività esercitata dal chiosco», «manlevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa patrimoniale nei suoi confronti in merito all'esclusività di somministrazione all'interno del parco della Cittadella». In questo modo il Comune ha dato l'ok alla firma del contratto di concessione di dodici anni a favore del gestore del chiosco, con scadenza al 2029.

La soddisfazione di Bosi

Il vicesindaco Marco Bosi non nasconde la propria soddisfazione per la riuscita della delicata operazione, frutto di una lunga attività di mediazione tra le parti. «Grazie alla disponibilità della cooperativa sociale Emc2 onlus - dichiara lo stesso Bosi - siamo riusciti a formalizzare la concessione a favore del chiosco della Cittadella».

«La questione - prosegue - è stata affrontata con intelligenza e pazienza da entrambe le parti, senza mai scendere in inutili polemiche. Sono davvero felice che si sia arrivati a una soluzione che accontenta tutti».

L'accordo

L'accordo risale alla fine della primavera. Una volta arrivata la lettera ufficiale di Emc2, è stata predisposta la determina dirigenziale a cui è seguita, nei giorni scorsi, la firma del contratto.