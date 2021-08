E' iniziata una settimana "di fuoco"

Il caldo torrido africano è arrivato e oggi inizia quella che potrebbe essere la settimana più calda dell'anno. Questa mattina il cielo su Parma si prensetava appena velato ma questa leggera coltre di nubi è destinata a sparire e le temperature si impenneranno. Per oggi è prevista una temperatura massima di 34 gradi ma già domani e giovedì si arriverà a quota 36. Peggio andrà nel fine settimana. Per venerdì sono previsti 37 gradi mentre sabato, domenica e lunedì il termometro in città toccherà i 38 gradi.

