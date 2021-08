Furto alla Lidl, arrestato un 36enne di Montechiarugolo

Ieri la pattuglia dei carabinieri di San Pancrazio, impegnata in servizio perlustrativo a carattere preventivo di controllo del territorio, è stata inviata dalla Centrale Operativa in Via Fleming al supermercato Lidl in quanto è stato segnalato un furto di merce. Sul posto i militari hanno contattato il richiedente ed identificato la persona fermata in un 36enne italiano residente a Montechiarugolo, gravato da diversi specifici precedenti di polizia. Lo stesso poco prima varcava le casse del supermercato dalla porta con una busta in plastica di colore rosso con scritta Lidl, uscendo nel parcheggio nel tentativo di scappaare. L’addetto alla sicurezza lo seguiva, raggiungendolo ed invitandolo a rientrare nell’esercizio commerciale per una verifica del contenuto della borsa ed attendere l’arrivo dei carabinieri. L’uomo per assicurarsi la fuga spingeva l’addetto che riusciva a fermalo con l’aiuto della pattuglia che in quel momento arrivava. Il 34enne, alla richiesta dei militari, riferiva di avere acquistato la merce in un altro negozio ma, dimenticandosi delle cose non meglio specificate, entrava con la busta in mano al supermercato per acquistare quanto dimenticato. Non trovandolo, usciva dalla porta scorrevole di ingresso, insospettendo, a suo parere, l’addetto alla sicurezza. Inoltre spiegava di avere in macchina lo scontrino della merce. Accompagnato all’autovettura, per verificare l’esistenza dello scontrino, non riusciva a trovarlo. L’uomo, alla fine, davanti all’evidenza ammetteva il furto.

Condotto in caserma al termine delle formalità di rito è stato arrestato per furto aggravato e posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La merce è stata restituita al proprietario.