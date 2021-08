Parmigiano cerca di vendere gli occhiali su Facebook ma gli rubano 1.500 euro col solito trucco del Bancomat. Denunciato un 38enne di Cutro

I carabinieri di Parma Oltretorrente hanno individuato un 38enne residente a Cutro (KR) gravato da diversi precedenti di polizia che utilizzando la “truffa del bancomat” è riuscito ad impossessarsi della somma di 1.500 euro. Le indagini sono partite dalla denuncia di un 38enne, residente a Parma, che ha pubblicato, sul marketplace di Facebook, un annuncio per la vendita di un paio di occhiali da sole. Contattato dal finto acquirente che, dopo essersi interessato al prodotto, ha suggerito, dopo una breve trattativa, un metodo di pagamento che consente di entrare immediatamente in possesso della somma pattuita direttamente sul conto corrente.

Seguendo le indicazioni fornite per telefono, il venditore ha inserito il bancomat ed ingenuamente dopo aver selezionato “ricarica Postepay”, ha digitato le cifre di un codice fornito dal malintenzionato come numero dell’ordine di acquisto. L’uomo, convinto di averne ottenuto l’accredito di 60 euro quale pagamento degli occhiali, ha versato al truffatore, su due carte post-pay, la cifra di 1.500 euro. La vittima, rassicurata del buon esito dell’operazione e certa di aver ottenuto quanto richiesto, si è resa conto solo dopo qualche ora di essere stata truffata. I carabinieri hanno avviato le indagini che hanno consentito di individuare l’intestatario delle carte ed ottenuti i movimenti delle stesse hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza dello sportello dove sono state effettuate le operazioni. Incrociando i documenti, che il 38enne ha utilizzato per avere le carte, e le immagini video i militari certi della sua identità, quale autore della truffa, lo hanno denunciato.