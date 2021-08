A fuoco il capannone di un gommista nella notte: fiamme altissime - Video e foto

La scorsa notte, circa 20 minuti dopo la mezzanotte, fiamme altissime si sono sprigionate dal cappone di Specialgomme, ditta di pneumatici sulla via Emilia Ovest. A prendere fuoco sono stati pneumatici e automobili parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto sono arrivate cinque squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per tutta la notte e che sono ancora all'opera per mettere in sicurezza la zona.

Le immagini di stanotte:

Altri scatti:

Il fuoco di stanotte:

Un altro scatto: