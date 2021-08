Allerta meteo gialla per temperature elevate

Per la giornata di sabato 14 agosto è prevista la persistenza di temperature massime elevate, intorno a 37 gradi o localmente superiori, nelle aree di pianura e bassa collina ed è stata emessa un'allerta gialla anche per la provincia di Parma.

Per approfondimenti sul contenuto e la consultazione dei dati in tempo reale: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it Per ulteriori informazioni di carattere meteorologico: Centro Funzionale Regione Emilia Romagna – Arpae Servizio Idro-Meteo-Clima https://www.arpae.it/sim/ tel: 051 649 7600 (segreteria telefonica previsioni) email: centrofunzionalerer@arpae.it pec: centrofunzionale.emilia-romagna@cert.arpa.emr.it Per ulteriori informazioni di protezione civile: Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Emilia Romagna http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/ Centro Operativo Regionale lun. - sab. 08:00-20:00 - 051 527 4440/4200 Centralino Agenzia regionale attivo H24 - 051 527 4404 email: procivcor@regione.emilia-romagna.it