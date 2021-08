Imbrattata di nuovo la targa in memoria di Matteo Bertolazzi in Cittadella

È successo ancora. La targa dedicata in memoria di Matteo Bertolazzi - mancato alcuni anni fa dopo una malattia nel pieno dei suoi anni più belli - di nuovo bersaglio di persone poco intelligenti. Vederla cosi, accanto ai campi da basket tanto amati da Teo - giocatore professionista, playmaker raro - fa malissimo.

In una Cittadella semi deserta, deve essere passato qualcuno che non aveva nulla da fare. Dimostrando ancora una volta che i buoni a nulla non vanno in vacanza.