Moldavo picchia la compagna e chiama il 118. Poi pugni e calci agli agenti intervenuti: arrestato

Ieri la polizia ha arrestato un cittadino moldavo cinquantatreenne per resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo al contempo in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate ai danni della sua compagna.

Il moldavo ha chiamato il 118, richiedendo l’intervento dei sanitari, poiché preoccupato per le condizioni fisiche della donna da lui precedentemente percossa. I sanitari immediatamente avvisavano la polizia che provvedeva a mandare subito una pattuglia. Intervenuti sul posto unitamente al personale del 118, gli agenti notavano segni visibili di violenza sul corpo della donna. La donna, infatti, presentava un volto tumefatto e sangue sulle labbra: lesioni perpetrate a suo danno dal compagno, accusato dalla stessa di averla ripetutamente colpita al volto a mani nude.

Entrati all’interno dell’immobile risultava impossibile parlare con la donna, poiché l’aggressore si frapponeva tra la stessa e gli agenti, impedendo tra l’altro ai sanitari di soccorrerla. Per queste ragioni, il moldavo veniva allontanato dal salotto e portato in bagno, al fine di separarlo dalla compagna nel frattempo soccorsa dal 118. Lì da subito il contegno dello straniero si faceva ancora più aggressivo, iniziando dapprima a sfidare gli agenti e poi a colpirli con calci e spinte per sottrarsi al loro controllo. Nonostante i calci e gli spintoni inferti dall’aggressore, dotato di rilevante massa corporea, i due operatori riuscivano a contenerlo facendolo adagiare sul letto matrimoniale ed applicandogli le manette di sicurezza.

Anche in tale contesto il moldavo si opponeva con violenza, cercando di mordere gli agenti e sferrando colpi con i propri gomiti. Pertanto, trasportato l’aggressore in Questura si procedeva all’arresto dello stesso per resistenza deferendolo in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate nei confronti della compagna.