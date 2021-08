Sono partiti stamattina i "Pellegrini in cammino" per la Road to Rome 2021

Sono partiti di buon’ora, da piazza Duomo, questa mattina, i pellegrini (a piedi e in bici) che percorrono la Variante 19 bis “Lungo Taro” della via Francigena, riconosciuta di recente da parte dell’Associazione Europea delle Vie Francigena e sul tratto collinare che tocca Collecchio, Talignano per raggiungere Fornovo sul fil di costa.

L’iniziativa è stata promossa dai Comuni di Parma, Collecchio, Fornovo, Sala Baganza e Parchi del Ducato in collaborazione con Coldiretti Parma, Consorzio del Parmigiano Reggiano ed il coinvolgimento di diverse associazioni del territorio tra cui Cai Parma, Fiab Parma Bicinsieme e GES Sala Baganza. In piazza Duomo erano presenti, tra gli altri, i rappresentanti dei vari soggetti coinvolti tra cui le Sindache di Collecchio e Fornovo, Maristella Galli e Michela Zanetti, per il Comune di Parma c’erano il Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale Sandro Maria Campanini, i consiglieri Oronzo Pinto e Sebastiano Pizzigalli, che ha la delega alle politiche agricole.

L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative per festeggiare i 20 anni di attività promosse dall’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), ente gestore della Via per conto del Consiglio d'Europa, che ha lanciato “Via Francigena. Road to Rome 2021. Start again!”, grande marcia evento di 3.200 chilometri, partita il 16 giugno 2021 da Canterbury per Roma. Le parole chiave della marcia sono: ripartenza, patrimonio, Europa.

Il percorso lungo la Variante 19 bis Lungo Taro vuole essere un’esperienza all’insegna della spiritualità, alla scoperta dell’ambiente e delle bellezze naturalistiche che segnano il tracciato, che costeggia, per un lungo tratto, il fiume Taro, per toccare la pieve romanica di Madregolo, quella di Collecchio, la Corte di Giarola, e la pieve romanica di Fornovo. Cultura, ambiente, spiritualità e promozione del territorio si uniscono in un connubio straordinario.

L’iniziativa si articola su due giorni, oggi, sabato 14 agosto, cono partenza da piazza Duomo, a Parma, per Collecchio; domani domenica 15 agosto, con un "doppia" partenza alle 7 dalla Pieve romanica di Collecchio, per Fornovo Taro; mentre un altro gruppo, dopo aver attraversato il Parco Boschi di Carrega, raggiungerà la Pieve di Talignano e la chiesa di Vizzola, prima di raggiungere Fornovo.

Per l’occasione, in piazza Duomo, sono stati presentati i Sigilli di Campagna Amica del territorio per valorizzare il patrimonio della biodiversità contadina, con i tavoli, con i prodotti dei Sigilli locali (Farro Dicocco, Pecora Cornigliese, Suino nero di Parma, Tacchino di Parma e Piacenza, Vacca Bruna Italiana, Pomodoro Riccio). Nella bisaccia del pellegrino, consegnata ai partecipanti, sono stati inseriti alcuni dei Sigilli di Campagna Amica locali per ristorare i viandanti, amanti delle camminate, della natura e del buon cibo. Soddisfazione è stata espressa dai soggetti coinvolti.