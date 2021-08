Anche per domani previste temperature attorno ai 37-38 gradi

Per lunedì 16 agosto sono previste ancora temperature elevate attorno a 37-38 gradi sulle zone di pianura e collina centro-orientale, con locali punte fino a 39 gradi. Si segnala inoltre un generale aumento della ventilazione sud-occidentale durante la giornata con venti forti in Appennino e possibili temporanei rinforzi e raffiche che potranno raggiungere anche le zone di collina e pianura, in particolare quella romagnola. Dalla sera possibile intensificazione della ventilazione da nordest sulla costa

