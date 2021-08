In tasca aveva 14 dosi di cocaina pronte per lo spaccio e 1140 euro già guadagnati: arrestato

L'hanno fermato per un controllo in piazzale Risorgimento, e dal suo stato di agitazione hanno deciso di arrivare alla perquisizione. E' a quel punto che dalle tasche dei pantaloni sono spuntati 14 involucri termosaldati di colore bianco contenente cocaina. Un totale di circa 140 grammi,.a cui si è aggiunta la somma di 1.140 euro ritenuta probabile guadagno delle vendite già effettuate.

A finire in manette ieri sera, per mano dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, è stato un cittadino nigeriano 25enne, domiciliato in città.

Riscontrata la flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, è stato arrestato e condotto nel carcere di via Burla a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.