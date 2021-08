Più contagi ed età media che si abbassa, nuovo appello dell'Ausl: "Vaccinatevi"

Con il coronavirus che ha ripreso a circolare e l’abbassamento dell’età media dei nuovi positivi, l’Azienda Usl di Parma lancia un nuovo appello alla vaccinazione rivolto a chi ha tra i 20 e i 49 anni.

“Non rimandate – afferma Romana Bacchi, sub commissaria sanitaria dell’AUSL di Parma - fissate subito l’appuntamento per la somministrazione del vaccino. Mi rivolgo in particolare ai giovani e agli adulti: se avete dubbi, parlatene con il vostro medico di fiducia. Ma non restate indifferenti all’opportunità di compiere un gesto utile e sicuro per la vostra salute e per quella dell’intera comunità”.

Il 63,2% di chi ha tra i 20 e i 29 anni ha già avuto almeno una dose di vaccino e il 30.1% ha terminato il ciclo, percentuali che passano rispettivamente al 60.5% (almeno una dose) e al 28,3% (ciclo terminato) per chi ha tra i 30 e i 39 anni. Coperture che migliorano, ma non di molto, nella fascia d’età 40-49 anni, dove si registra il 64.2% di vaccinati con almeno una dose e il 53,9% di chi è completamente immunizzato.

“Ma non basta – riprende Bacchi – Sono numeri non ancora ottimali per la ripresa in sicurezza di tutte le attività che dalla fine dell’estate saranno inevitabilmente al chiuso. Chi è in questa fascia d’età lavora, fa sport, frequenta locali e ha tutti i giorni svariate occasioni d’incontro con altre persone: il vaccino permette il ritorno alla normalità”.

Con chiamata al numero al numero verde 800.608.062, recandosi agli sportelli unici CUP dell’AUSL o nelle farmacie che effettuano prenotazioni Cup, online con il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute e CupWeb, prenotare l’appuntamento per la somministrazione del vaccino è semplice. E, da agosto, è anche veloce.

“Con l’offerta last minute, mettiamo ogni giorno a disposizione dei cittadini l’opportunità di vaccinarsi entro 24 ore. Invito tutti a cogliere questa opportunità, a partire da giovani e adulti, per uscire tutti insieme dalla pandemia, grazie al vaccino”, conclude Bacchi.

Per candidarsi, è sufficiente registrarsi dalle 19 alle 23.59 al link attivo nel sito www.ausl.pr.it, in home page, cliccando su “Vaccinazione anti-covid 19 tutte le informazioni utili”, poi su “Last minute”. Occorre compilare tutti i campi richiesti. E’ garantito l’appuntamento entro le 24 ore successive alla registrazione fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo l’ordine d’arrivo delle candidature. Si ricorda che l’offerta last minute è esclusivamente per la prenotazione della somministrazione della prima dose.