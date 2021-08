Il carico è in parte andato perduto sull'asfalto: acido cloridrico, per la precisione. A trasportarlo, un camion cisterna dove è stato rilevato un danno.

E' successo nel primo pomeriggio sull'A1, nei pressi dell'area di servizio San Martino, e per i potenziali pericoli sono stati subito allertati i vigili del fuoco di Parma, che sono arrivati sul posto per la messa in sicurezza e per il travaso del materiale rimasto nella cisterna.