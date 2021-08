Tosolini, «Costretti a controllare il pass ogni giorno»

«Se non cambiano le regole, noi presidi dovremo controllare tutti i giorni il Green pass dei nostri insegnanti». E' chiaro Aluisi Tosolini, preside del liceo Bertolucci e presidente di Asapa, l'associazione che riunisce le scuole del nostro territorio.

Al momento gli operatori scolastici che hanno completato il ciclo vaccinale sono 9.341 su un totale di oltre 13mila persone. A questi se ne aggiungono altri 936 che, per ora, hanno ricevuto una sola dose di vaccino.

«Il decreto legge 111 (sulle misure urgenti per la ripresa in sicurezza della scuola ndr) e il precedente dpcm sul Green pass - spiega Tosolini - affidano ai dirigenti scolastici il compito di controllare se gli insegnanti sono in possesso della certificazione verde. Il tutto però deve avvenire nel rispetto della privacy, ossia senza poter sapere (almeno fino a questo momento ndr) chi sono gli insegnanti vaccinati». In sostanza il preside, così come avviene per i bar, i ristoranti e altre attività al chiuso, dovrà scaricare l'App del ministero e limitarsi a verificare il qr code del Green pass di tutti gli insegnanti. «E' chiaramente infattibile - commenta Tosolini- . Non potendo avere il Green pass cartaceo di ciascun insegnante, non sapremo chi è stato vaccinato e per quanto durerà la sua certificazione». «Questo tipo di verifiche - continua il dirigente scolastico - è stato pensato per azioni che non si ripetono ogni giorno. Se però il preside non esegue quotidianamente i controlli rischia una multa da mille euro». Il mondo della scuola è in attesa di una circolare del ministero per capire se e come poter velocizzare le verifiche. «L'Associazione nazionale presidi - aggiunge Tosolini - propone di incrociare i dati degli insegnanti con quelli in possesso dal mondo sanitario, per capire chi è vaccinato. Personalmente ho un'idea di massima di quali siano gli insegnanti vaccinati che lavorano nella mia scuola, ma non posso fare altro che attenermi alle norme».

L'invito di Tosolini a insegnanti e studenti è quello di vaccinarsi. «Se in una classe tutti sono vaccinati - osserva - si può stare senza mascherina. Invito quindi tutti a vaccinarsi per se stessi e per gli altri».

Luca Molinari