Anche studentesse e studenti stranieri possono vaccinarsi a Parma. L’Ausl di Parma mette infatti a disposizione anche di studenti stranieri e studentesse straniere “incoming” i suoi canali, con l’obiettivo di offrire a una platea la più ampia possibile l’opportunità del vaccino anti-Covid.

Continua dunque l’impegno congiunto di Università di Parma e Azienda Unità sanitaria locale di Parma per favorire l’accesso alle vaccinazioni anti-Covid: non solo verso tutti gli studenti e le studentesse dell’Ateneo, come già annunciato a inizio agosto, ma anche verso le studentesse e gli studenti stranieri che effettuino un periodo di mobilità internazionale all’Università di Parma.

Chi vuole vaccinarsi deve collegarsi al link https://salute.regione.emilia-romagna.it/candidature-vaccinazione e compilare i campi indicati per proporre la propria candidatura. Sarà cura dell’Azienda sanitaria comunicare la notifica della data e del luogo dell’appuntamento.