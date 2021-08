Dal 23 agosto la vaccinazione con accesso libero per i 12-19enni è anche al Pala Ponti, Vaio, Langhirano e Borgotaro

Da lunedì il vaccino senza prenotazione per i 12-19enni sarà possibile in tutti i poli vaccinali provinciali per favorire ancor di più le adesioni. Ecco il calendario con sedi e orari dei prossimi giorni Sono 383 i giovanissimi che hanno avuto la somministrazione della prima dose di vaccino contro il coronavirus senza prenotazione (dati aggiornati al 19/8) . Dal 16 agosto, infatti, l’Azienda USL ha reso operativa al centro di via Mantova, a Parma, questa modalità dedicata ai 12-19enni. E per favorire una ancora più ampia adesione, da lunedì 23 agosto, l’AUSL estende l’accesso libero per chi è in questa fascia d’età a tutti i suoi centri vaccinali, operativi a Parma (Pala Ponti di Moletolo) e in provincia a Vaio, Langhirano e Borgotaro.

GIORNI E ORARI DI APERTURA DEI CENTRI

A Parma, il centro di via Mantova 68 (ex centro stampa Gazzetta di Parma) è aperto dal 23 al 29 agosto (ad eccezione di venerdì 27), dalle 7.30 alle 13.30; il 26 agosto l’apertura è fino alle 20. Sempre in città, a Moletolo, il centro “Pala Ponti” è aperto dal 25 al 29 agosto, dalle 7.30 alle 20. Il centro di Langhirano alla Casa della Salute è aperto il 23, 25 e 27 agosto dalle 8 alle 20.30. Il centro di Vaio (Fidenza) è aperto il 24 e 26 agosto dalle 8 alle 14 e il 27 dalle 7.30 alle 20. Il centro di Borgotaro alla sede dell’AVIS è aperto il 23 e il 26 agosto dalle 8.30 alle 14.30. I prossimi calendari con le aperture sono disponibili sul sito www.ausl.pr.it. Il libero accesso è consentito solo per i 12-19enni che iniziano il ciclo vaccinale, quindi per la somministrazione della prima dose.

LA RACCOMANDAZIONE

Con l’obiettivo di gestire al meglio le dosi di vaccino, i ragazzi e le ragazze sono invitati a presentarsi al centro vaccinale almeno 30 minuti prima dell’orario di chiusura.

COSA OCCORRE

I maggiorenni devono portare un documento di identità, il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da un adulto che sia stato delegato dai genitori e portare il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati da entrambi i genitori. Tutti i moduli (anamnesi, consenso informato e delega) sono scaricabili dal sito www.ausl.pr.it in home page, cliccando su “Vaccinazione anti-covid 19 tutte le informazioni utili”, quindi su “Persone dai 12 anni in su”.