San Lazzaro, 51enne prende a pugni e calci il marito e cerca di buttarlo giù dal balcone: arrestata

Ieri sera intorno alle 23, gli agenti della Questura di Parma hanno arrestato una cittadina italiana di 51 anni, resasi autrice dei reati di resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale. Su segnalazione di una lite in famiglia pervenuta alla sala operativa della Questura, venivano inviate in un appartamento in zona San Lazzaro due volanti al fine di sedare il dissidio.

Giunti sul posto, gli operatori notano da subito che la vittima dei fatti era il marito di una donna particolarmente aggressiva e corpulenta.

Affacciatosi dal balcone, il marito cercava di tranquillizzare gli agenti, dicendo che il comportamento aggressivo della compagna era dovuto all’abuso di sostanze alcoliche. Mentre parlava con gli agenti però veniva preso a pugni e calci dalla donna che si affacciava al balcone nuda, cercando tra l’altro di spingere l’uomo oltre la ringhiera.

L’uomo ha provato più volte a convincere la donna a smettere di picchiarlo, cercando al contempo di farsi aprire la porta di casa per consentire agli agenti di soccorrerlo. La donna non aveva nessuna intenzione di aprire la porta chiusa da lei stessa con le mandate, buttando via le chiavi.

Immediatamente dopo, la stessa ha manifestato l’intenzione di buttarsi dalla finestra. Dopo diversi tentativi i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad aprire la porta. All’interno dell’appartamento – messo totalmente a soqquadro – gli agenti notano la donna seduta sul letto che immediatamente gli si scaglia contro ferendoli e aggredendoli ripetutamente.

Solo la sedazione operata dal personale del 118 ha consentito di neutralizzare la violenza della donna.

Pertanto, l’autrice della resistenza, dopo essere stata portata in pronto soccorso per un consulto psichiatrico, è stata tratta in arresto per i reati di resistenza e lesioni a P.U. e denunciata a piede libero per le lesioni aggravate nei confronti del marito.