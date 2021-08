Il ladro scappa, ma nella fuga s'infilza nella cancellata

Ieri mattina i Carabinieri hanno arrestato per furto in un' abitazione un 22enne albanese, già gravato da vari precedenti di polizia ed irregolare sul territorio nazionale.

Il giovane, nel corso della precedente serata, tra via Corini e via Paradigna, assieme ad un complice è entrato in due abitazioni, mentre i proprietari erano temporaneamente assenti, riuscendo a prendere del denaro.

Durante la fuga frettolosa (alcuni vicini avevano notato i movimenti sospetti e dato l’allarme) nel tentativo di scavalcare la recinzione il ladro si è ferito, rimanendo infilzatocon una delle punte della cancellata.

Nonostante la copiosa perdita di sangue, tentava comunque di allontanarsi, ma dopo alcune decine di metri, sopraffatto dal dolore, si accasciava a terra, non prima però di aver nascosto sotto una siepe una borsa contenente vari arnesi da scasso e la refurtiva asportata.

i carabinieri, dopo averlo soccorso, grazie all'intervento del 118, lo hanno accompagnato al “Maggiore”, ove si trova tuttora ricoverato..

Le ulteriore indagini permettevano di identificare il giovane, su cui grava il divieto di dimora nella provincia di Parma dal momento che lo scorso aprile era stato espulso dal territorio italiano.

Per lui, al momento delle dimissioni dall’ospedale, si apriranno le porte del carcere di via Burla.

Proseguono le indagini per giungere all’identificazione del complice che nel frattempo si è dato alla fuga.