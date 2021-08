Controlli a tappeto dei carabinieri nel weekend. multe, denunce e arresti

Durante lo scorso week end, i carabinieri di Parma, in particolare quelli delle stazioni Oltretorrente e Parma Centro, unitamente al NORM hanno svolto un servizio straordinario nel centro cittadino. Durante il servizio, che ha visto l’impiego anche di alcuni carabinieri motociclisti, tutte le pattuglie dell’Arma sono state supportate dalla Stazione Mobile, che funge da vero e propria presidio nel cuore della città, garantendo vicinanza e prossimità a cittadini e turisti che affollano le vie del passeggio.

Durante il servizio sono stati predisposti numerosi posti di controllo lungo le vie di accesso al centro; controllati circa cento mezzi in transito e più di centocinquanta persone. Sono state, inoltre, sanzionati cinque soggetti per violazioni al codice della strada.

Durante i controlli è stato identificato un 35enne, già gravato da precedenti di polizia, a carico del quale il tribunale di Parma, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo, ai domiciliari, violava la disposizione reiterando furti e danneggiamenti, e per questo l’autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento nel carcere di via Burla. Sempre durante un controllo alla circolazione stradale veniva fermato e controllato un cittadino nigeriano classe 96, che risultava irregolare sul territorio nazionale. L’uomo, durante il controllo, dava in escandescenza e per questo veniva denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Infine è stato deferito alla competente autorità giudiziaria, un giovane che veniva rintracciato ed identificato subito dopo aver volontariamente danneggiato una saracinesca di un negozio del centro.