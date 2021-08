Al martedì la Gazzetta ti porta al cinema a prezzo scontato

Una grande alleanza tra il mondo della stampa e quello del cinema: per la gioia dei lettori e degli spettatori, nella convinzione che chi ama leggere un quotidiano spesso va volentieri anche in sala a vedere un film. La Gazzetta di Parma, a partire da domani, aderisce a un'importante iniziativa della Fieg, la Federazione italiana editori giornali e dell'Anec, l’associazione nazionale esercenti cinema; ogni martedì, infatti, troverete sul nostro quotidiano un coupon da ritagliare: presentandolo alle casse di uno dei cinema cittadini - i due The Space a La Galleria e al Campus, l'Astra e il D'Azeglio - due persone entreranno pagando complessivamente solo 8 euro. Un forte sconto - valido tutti i martedì da domani sino alla fine di novembre - che si propone (in collaborazione con Anica sezione distributori) di favorire la ripartenza del cinema e insieme incentivare la lettura dei giornali.



Un'iniziativa speciale - «Ogni martedì la cultura e il divertimento raddoppiano» - che va a stimolare, dopo la pandemia, cultura, informazione e divertimento: «Da associati Fieg vediamo assolutamente di buon grado - commenta il direttore generale di Gazzetta di Parma Pierluigi Spagoni - quello che può essere un sostegno dedicato al comparto della cultura, che appena ci sono state le condizioni è ripartito con molto interesse e grandi flussi di visitatori. Ci sembra corretto utilizzare il network delle nostre testate associate a Fieg per fare in modo che anche la parte legata al cinema e a tutto l'indotto che ne deriva possa averne benefici. Ci fa piacere che ci sia l'adesione delle multisala così come delle due sale monoschermo: credo che questa sia un'iniziativa che possa accompagnarci in questo autunno verso una ritrovata regolarità della fruizione dei contenuti culturali, a partire dai musei ma anche dai cinema, che costituiscono un elemento importante per tutta la filiera della cultura italiana, a cui ovviamente diamo il nostro sostegno. Partiamo domani con la consapevolezza che il giornale possa offrire un'opportunità per tornare, a prezzi vantaggiosi, a vedere un film nelle sale».



Soddisfazione anche da parte di Mario Lorini, presidente Anec: «L’Anec ha collaborato fattivamente fin dall’inizio affinché questo progetto vedesse la luce. Siamo molto soddisfatti per l’avvio di una collaborazione strategica che, siamo convinti, potrà dare una ulteriore spinta alla ripresa del mercato cinematografico insieme alle altre iniziative messe in atto con la campagna #soloalcinema. Una promozione a favore del mondo della stampa e per il ritorno al cinema che ha anche grandi potenzialità per due settori da sempre molto legati e che con questo progetto possono e devono incrementare tutte le forme di collaborazione e comunicazione nei confronti del pubblico».



«È una iniziativa - ha commentato il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti - che unisce lo sforzo della stampa e del cinema, due settori importanti della informazione e della cultura del Paese, per dare un segnale di ripresa e ripartenza. Riempire le sale cinematografiche e stimolare i cittadini ad andare in edicola e a leggere il giornale - ha affermato Riffeser - sono alla base di "Ogni martedì la cultura e il divertimento raddoppiano"’, con lo scopo di offrire più cultura e più informazione, beni quanto mai necessari per tornare a crescere».



Tra i film che si potranno vedere a prezzo scontato , tutti quelli che saranno in sala da qui a fine novembre: dall'ultimo 007 all'atteso film di Sorrentino, da «The French dispatch» di Wes Anderson al nuovo «Top Gun». Domani intanto sulla Gazzetta troverete una pagina con il coupon da ritagliare e presentare alle casse dei cinema per usufruire il giorno stesso di due ingressi al costo totale di soli 8 euro. Buona visione - e buona lettura - a tutti.