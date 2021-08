Weekend anti-spaccio: un pusher 44enne denunciato e segnalati sei assuntori di droghe

Nelle giornate di sabato e domenica i Carabinieri della Compagnia di Parma hanno predisposto un servizio specifico per prevenire e reprimere lo spaccio , in particolare nelle aree “più sensibili” del centro.

Al termine sono state identificate più di 50 persone, sequestrati varie dosi di hashish e cocaina, segnalate alla Prefettura, quali assuntori 6 persone e denunciata un'altra.

Si tratta di un 44enne, italiano residente in provincia. Fermato è sottoposto ad un veloce controllo per verificare che non detenesse armi o droga, è stato trovato in possesso di varie dosi di hashish.

Sono stati anche segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti sei persone, di età compresa tra i 20 e 40 anni, trovate con diversi grammi di cocaina ed hashish.