Incidente a metà pomeriggio (17.15 circa) in tangenziale nord alla Crocetta, nel tratto a ridosso della tangenziale sud (la cosiddetta Tangenziale Unione europea), in direzione Fraore: si tratta di un tamponamento tra 4 auto. Due sono rimaste in mezzo alla strada a bloccare il traffico. Non sono segnalati feriti.

