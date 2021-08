Cinque auto danneggiate e saccheggiate lunedì notte al Toschi: fermato un sospettato in fuga

Lunedì notte poco prima di mezzanotte e mezza, gli agenti di polizia sono intervenuti all’interno del parcheggio Toschi, dopo la segnalazione da parte di una guardia giurata di una serie di danneggiamenti e furti ai danni di 5 auto parcheggiate. All’interno di uno di essi è stato rinvenuto un estintore, probabilmente usato per rompere i finestrini, agevolando così il furto di quanto contenuto all’interno delle autovetture.

Durante gli accertamenti sul posto è stato notato uno straniero fuggire dal parcheggio in direzione piazza Falcone Borsellino. I poliziotti, dopo un inseguimento a piedi hanno fermato il soggetto, probabile autore dei danneggiamenti e furti. Il fuggitivo è stato immediatamente perquisito e trovato in possesso di un coltellino Condotto in Questura per una completa perquisizione, ha poi spontaneamente dichiarato di aver danneggiato due autovetture rubando all’interno degli occhiali da sole e delle monetine. Il movente dei furti in questione è legato alla sua tossicodipendenza. L’indagato infatti ha dichiarato di aver consumato il furto al fine di procurarsi del danaro per acquistare sostanze stupefacenti, nello specifico crack. Ultimati gli accertamenti lo straniero è statop deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

Le indagini per l’individuazione degli altri malfattori, autori dei furti all’interno degli altri veicoli, sono ancora in corso. Risulterà fondamentale l’analisi dell’immagini di video sorveglianza di cui è stato chiesto il blocco e l’acquisizione.