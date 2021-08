In via Fratti, un trentenne durante un controllo aggredisce e ferisce un carabiniere

Controlli dei carabinieri lungo le principali vie del centro e i luoghi di aggregazione maggiormente frequentati, ma anche nei quartieri periferici, con l’impiego di personale in uniforme e in borghese. Controlli mirati anche alla sicurezza della circolazione stradale, da parte delle pattuglie dell’Aliquota Radiomobile.

In viale Fratti un cittadino nigeriano, di 30 anni, pregiudicato nel tentativo di sottrarsi ad un controllo, aggrediva fisicamente i militari con calci e gomitate, causando ad un componente della pattuglia delle lesioni curate e medicate in pronto soccorso. L’uomo, una volta reso inoffensivo e stato tradotto presso la caserma di strada delle Fonderie e successivamente arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Oggi l’udienza di convalida davanti al giudice competente del Tribunale di Parma.

Inoltre 2 soggetti sono stati segnalati ai preposti uffici della Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.