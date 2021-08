"Cibus 2021", sarà attivo il bus navetta tra Parma a Baganzola

Da martedì 31 agosto a venerdì 3 settembre, in occasione della manifestazione fieristica “CIBUS 2021”, sarà istituito un servizio di trasporto pubblico con autobus dal centro cittadino alla sede delle Fiere di Parma a Baganzola e viceversa con le seguenti caratteristiche:

PARTENZA: dalla fermata delle linee 3 – 4 – 5 sul lato nord di Via Mazzini (angolo Via Carducci).

PERCORSO:

Andata: Via Mazzini - Viale Mariotti - Viale Toschi - Stazione FS (fermata Ovest) - V.le Piacenza - Via Lanfranco - Via Anselmi - Via Savani - Ingresso Fiera.

Ritorno: Ingresso Fiere di Parma - Via Savani - V.le Piacenza - V.le Bottego - Stazione FS (fermata Est) - V.le Mentana - Strada della Repubblica - Via Mazzini.

FERMATE: a richiesta, in corrispondenza di tutte le paline di fermata del servizio urbano esistenti lungo il percorso.

ORARI: da Via Mazzini ogni 15 minuti dalle ore 6,30 alle ore 20,00 (nella giornata di venerdì 3 settembre l’ultima corsa da Via Mazzini sarà effettuata alle ore 18,00).

dalla Fiera ogni 15 minuti dalle ore 7,05 alle ore 20,35 (nella giornata di venerdì 3 settembre l’ultima corsa dalla Fiera sarà effettuata alle ore 18,35).

Il servizio sarà opportunamente intensificato secondo le effettive esigenze dell’utenza.

TARIFFE: Saranno applicate le tariffe attualmente in vigore sulle linee della rete urbana di Parma:

- biglietti urbani – validità 80 minuti: € 1,50.

- abbonamenti in vigore sulla rete urbana di Parma.