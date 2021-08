Al Tardini col bus navetta: riparte il servizio dal Palasport e dal parcheggio scambiatore Sud-Est

Come già effettuato in occasione dei precedenti campionati calcistici, durante tutti gli incontri casalinghi del Campionato di Serie B 2021/2022, la TEP attiverà due servizi di collegamento mediante bus-navetta, rispettivamente:

- dal parcheggio del Palazzetto dello Sport di Via Silvio Pellico con inizio a far tempo da due ore prima dell’inizio della partita;

- dal Parcheggio Scambiatore Sud-Est di Via Traversetolo allo Stadio Tardini con partenze ad orari fissi, rispettivamente 50’ e 25’ prima dell’inizio dell’incontro.

Sui servizi sarà applicata una tariffa di andata e ritorno di € 2,00.

I biglietti saranno acquistabili presso le emettitrici automatiche in corrispondenza delle fermate dei bus-navetta poste nei parcheggi del Palasport e di Via Traversetolo.

E’stato inoltre istituito un ABBONAMENTO STADIO, valido solamente per i servizi navetta dal Palasport e dal Parcheggio Sud-Est allo Stadio Tardini e ritorno, in occasione di tutte le partite di calcio del Campionato 2021/2022.

Il prezzo dell’abbonamento, valido per tutti gli incontri del Campionato, è di € 25,00, e lo stesso potrà essere acquistato direttamente presso i parcheggi del Palazzetto dello Sport e di Via Traversetolo in occasione dei prossimi incontri calcistici.

L’abbonamento consentirà di fruire dei servizi navetta evitando code od inutili perdite di tempo per l’acquisto dei biglietti, e garantirà un risparmio.

Trattandosi di servizi di carattere speciale, non saranno utilizzabili i biglietti, gli abbonamenti e le tessere validi sulla rete urbana ordinaria.